Haberler

Delcy Rodriguez yemin ederek Geçici Devlet Başkanı oldu

Delcy Rodriguez yemin ederek Geçici Devlet Başkanı oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Nicolas Maduro'nun alıkonulmasının ardından Meclis'te yemin ederek Geçici Devlet Başkanlığı görevine başladı. Rodriguez, ülkenin barışı için mücadele edeceğine dair yemin etti.

VENEZUELA Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yardımcısı Delcy Rodriguez, Meclis'te yemin ederek Geçici Devlet Başkanlığı görevini devraldı.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından, Geçici Devlet Başkanlığı görevi için Ulusal Meclis'te yemin etti. Düzenlenen resmi törende konuşan Rodriguez, "Vatanımıza yönelik gayrimeşru bir askeri saldırının ardından Venezuela halkına yaşatılan acılar nedeniyle huzurunuza kederle geliyorum. Cumhuriyetin barışını garanti altına almak için bir dakika bile dinlenmeyeceğime Venezuela halkı önünde yemin ederim" ifadelerini kullandı.

Rodriguez ayrıca, ulusun istikrarına ve barışına yönelik tehdidin olduğu bu zamanlarda ülkeyi savunmak için birlik çağrısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Listede kimler yok ki! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimler hayli dikkat çekici

Kabus gibi! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimlere bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oyuncu Aslı Bekiroğlu bir kez daha ameliyat oldu! 'Bağırsağımı kestiler' demişti

Ünlü oyuncu doktor hatası yüzünden bir kez daha bıçak altına yattı
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'nun tutuklanmasına ilk tepki

Maduro'nun tutuklanmasına Erdoğan'dan ilk tepki
Türkiye'nin en uygun fiyatlı sıfır otomobiliydi! Listelerden kalktı, satışı durduruldu

Türkiye'nin en uygun fiyatlı otomobiliydi! Resmen tarih oldu
Oyuncu Aslı Bekiroğlu bir kez daha ameliyat oldu! 'Bağırsağımı kestiler' demişti

Ünlü oyuncu doktor hatası yüzünden bir kez daha bıçak altına yattı
Transferin açıklanması an meselesi! Fenerbahçe, yeni yıldızına kavuşuyor

Transferin açıklanması an meselesi! Fener'e bir dünya yıldızı daha
Karşısında polisleri gören Sadettin Saran'dan esprili söylem

Karşısında polisleri görünce söylediği şey bomba