ABD'de silahlı saldırı: 1 ölü

ABD'nin Delaware eyaletinde Motorlu Taşıtlar Dairesi tesisinde çıkan silahlı çatışmada 1 eyalet polisi hayatını kaybetti.

Delaware Eyalet Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre; Wilmington kentindeki Hessler Bulvarı üzerinde yer alan Motorlu Taşıtlar Dairesi (DMV) tesisinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 eyalet polisi yaşamını yitirdi. Eyalet Polisi, DMV'de müşteri olarak bulunan 44 yaşındaki bir erkeğin, polisin görev yaptığı resepsiyon bankosuna yönelerek ateş açtığını belirtti.

Polis, saldırganın da bir polis memuru tarafından vurulması sonucu öldüğünü duyururken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.