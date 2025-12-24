Haberler

ABD'de silahlı saldırı: 1 ölü

ABD'de silahlı saldırı: 1 ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Delaware eyaletinde Motorlu Taşıtlar Dairesi'nde meydana gelen silahlı çatışmada 1 eyalet polisi hayatını kaybetti. Saldırganın, polis memuru tarafından vurularak öldürüldüğü belirtildi.

ABD'nin Delaware eyaletinde Motorlu Taşıtlar Dairesi tesisinde çıkan silahlı çatışmada 1 eyalet polisi hayatını kaybetti.

Delaware Eyalet Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre; Wilmington kentindeki Hessler Bulvarı üzerinde yer alan Motorlu Taşıtlar Dairesi (DMV) tesisinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 eyalet polisi yaşamını yitirdi. Eyalet Polisi, DMV'de müşteri olarak bulunan 44 yaşındaki bir erkeğin, polisin görev yaptığı resepsiyon bankosuna yönelerek ateş açtığını belirtti.

Polis, saldırganın da bir polis memuru tarafından vurulması sonucu öldüğünü duyururken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Libya askeri heyetini taşıyan uçağın kara kutusuna ulaşıldı

Ankara'da düşen jetle ilgili gizemi aydınlatacak delil bulundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Asgari zammı sadece maaşı değil tüm ödemeleri değiştirdi! İşte kalem kalem yeni ücretler

Asgari zammı sil baştan değiştirdi! Bir grubun eli hayli rahatlayacak
Afrika Uluslar Kupası'nda olay! Osimhen, Tanzanya maçında çıldırdı

Dün geceye damga vuran görüntü
Beşiktaş derbisi için stada giden Sadettin Saran, ağlamamak için kendini zor tuttu

Saran'ın ağlamamak için kendini zor tuttuğu anlar
İrem Derici, Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci olayına kayıtsız kalamadı

Ünlü şarkıcı olan bitene kayıtsız kalamadı: Milletin yatak odası...
Asgari zammı sadece maaşı değil tüm ödemeleri değiştirdi! İşte kalem kalem yeni ücretler

Asgari zammı sil baştan değiştirdi! Bir grubun eli hayli rahatlayacak
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın

Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Aşiret lideri, Ankara'nın göbeğinde oğlunu vurdu

Aşiret lideri, başkentin göbeğinde silahını çekip oğlunu vurdu