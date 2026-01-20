David Beckham'ın oğlu: 'Ailemle barışmak istemiyorum'

David ve Victoria Beckham'ın oğlu Brooklyn Peltz Beckham, anne ve babasıyla tartışma iddialarına dair yaptığı ilk açıklamada ailesiyle "barışmak" istemediğini söyledi.

Beckham çiftinin en büyük çocuğu Peltz Beckham, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda anne ve babasını kendisine ve eşi Nicola Peltz Beckham'a basın üzerinden "saldırmakla" suçladı ve eşi ile ilişkisini bozmak için "durmadan" çalıştıklarını söyledi.

Beckham ailesi içinde bir anlaşmazlık olduğuna dair söylentiler aylardır gündemdeydi.

Çiftin 26 yaşındaki oğlu, 16 milyon takipçili hesabındaki paylaşımda "Yıllardır sessizliğimi korudum ve bu meselelerin özelde kalması için tüm çabayı gösterdim" dedi.

Oğul Beckham ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef ebeveynlerim ve ekipleri basına konuşmayı sürdürdü, bana da kendimi savunmak ve basına yansıyan yalanların yalnızca bazıları hakkında gerçekleri söylemekten başka çare bırakmadılar.

"Ailemle barışmak istemiyorum. Kontrol edilmiyorum, hayatımda ilk defa kendimi savunuyorum."

BBC'nin ulaştığı Beckham çiftinin temsilcileri tartışmayı doğruladı.

Peltz Beckham paylaşımına şöyle devam etti:

"Yakın dönemde [ailemin] kendi yanılsamalarını muhafaza etmek için çoğunlukla masum insanları harcayarak medyaya sayısız yalan yaymak adına neler yapabileceğini gözlerimle gördüm. Ama hakikatin her zaman ortaya çıkacağına inanıyorum."

David Beckham, 20 Ocak'ta İsviçre'nin Davos şehrinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda bir podcast kaydına girmeden önce görüntülendi. Ancak oğlunun paylaşımına dair yorum yapmadı.

Brooklyn Beckham'ın açıklamasıyla dikkatler eşiyle ilişkilerine çevrildi. Amerikalı oyunu eşi Nicola Peltz Bechkam, milyarder Nelson Peltz'in kızı,

Beckham, ailesinin eşine yaklaşımıyla konusunda "her ne kadar bir araya gelmeye çalışsak da ailem sürekli ona saygısızlık yaptı" dedi.

Beckham, anne ve babasını düğününü sabote etmekle suçladı ve annesi Victoria Beckham'ın son anda eşi için tasarladığı gelinlikten vazgeçip, eşini "acilen yeni bir gelinlik bulmak zorunda bıraktığını" söyledi.

O dönemki haberlerde şu anda 31 yaşında olan Nicola Peltz Beckham'ın Victoria Beckham'ın tasarladığı gelinliği giymeyi reddettiği yazılmıştı.

Peltz Beckham, daha sonra Times gazetesine yaptığı açıklamada kayınvalidesinin gelinliğin yetişmeyeceğini fark ettiğini söylemiş ve anlaşmazlık iddialarını reddetmişti.

Oğul Beckham ayrıca annesi Victoria'yı düğün danslarını "çalmakla" suçladı.

Oğul Beckham, düğününde sahneye çağırıldığına eşi yerine annesinin sahnede kendisini karşıladığını söyledi ve "Herkesin önünde benimle oldukça uygunsuz biçimde dans etti" ifadelerini kullandı.

Brooklyn Peltz Beckham, eşi ile "gerginlik ve utanç yerine keyif ve mutluluk getiren yeni anılar yaratmak" için 2025'te evlilik yeminlerini tazelediklerini vurguladı.

Oğul Beckham ayrıca düğününden haftalar önce ailesinin isim haklarından feragat etmesi için kendisine sürekli baskı yaptığını ve "rüşvet vermeye çalıştığını" iddia etti.

Bu teklifleri kabul etmediğini belirten Brooklyn Beckham, anne ve babasının kendisine "bir daha asla eskisi gibi davranmadığını" belirtti.

Oğul Beckham ayrıca eşiyle birlikte Mayıs 2025'te babasının 50. yaş günü partisine gitmemelerinin de sebebini açıkladı.

Peltz Beckham, eşiyle birlikte babasının doğum günü için Londra'ya gittiklerini ancak "bir hafta boyunca reddedildiklerini" ve baba Beckham ile vakit geçirebilmek için otel odalarında bekleyip, randevulaşmaya çalıştıklarını söyledi.

Oğul Beckham "Yüzlece misafir ve her köşede kameraların olduğu büyük doğum günü partisi hariç tüm çabalarımızı reddetti" dedi.

Oğul Beckham, babasının eşinin yanında olmaması şartıyla "nihayet" kendisiyle buluşmayı kabul ettiğini söyledi.

Bu durumu "tokat yemek" diye tarif eden Peltz Beckham, ailesinin daha sonra Los Angeles'a yaptığı bir ziyarette kendisiyle görüşmeyi reddettiğini öne sürdü.

O dönem BBC'ye konuşan bir kaynak, 26 yaşındaki Peltz Beckham'ın babasının doğum gününe katılmama sebebi olarak kardeşi Romeo'nun partiye kendisinin daha önce tanıdığı bir kadın ile gitmesi olduğunu söylemişti.

Peltz Beckham, annesi Victoria Beckham için "Bariz şekilde eşim ile beni rahatsız etmek için sürekli geçmişimden kadınları hayatımıza davet etti" ifadelerini kullandı.

Beckham ailesinin en büyük çocuğu, ebeveynlerini "kamuoyu önünde gösterişi ve sponsorlukları" her şeyden daha değerli tutmakla suçladı.

"Beckham markası önce gelir" ifadelerini kullanan oğul Beckham, "aile 'sevgisi' sosyal medyada ne kadar paylaşım yaptığınıza göre belirleniyor" diye de ekledi.

Brooklyn Peltz Beckham'ın paylaşımında şu ifadeler de yer aldı:

"Hayatımın çoğu boyunca ebeveynlerim tarafından kontrol edildim. Aşırı kaygı ile büyüdüm. Hayatımda ilk kez ailemden uzaklaştığımdan beri bu kaygı yok oldu."

Peltz Beckham ailesi ile ilgili "ebeveynlerim tarafından hem özelde hem de kamuoyu karşısında onların talimatıyla basına verilen bitmek bilmeyen saldırılara uğradım."

Oğul Beckham ayrıca ailesinin erkek kardeşini de sosyal medya üzerinden kendisini hedef almaya ittiğini öne sürdü ve 2025 yazında "ansızın" sosyal medyada kendisini engellediklerini söyledi.

20 yaşındaki Cruz Beckham, Aralık 2025'te Daily Mail'in bu iddiayı yazması üzerine ailesinin "asla oğullarını takipten çıkarmayacağını" söyledi.

Cruz Beckham Instagram hesabında "Yanlış. Anne ve babam asla oğullarını takipten çıkarmaz. Doğruları konuşalım" ifadelerini kullandığı bir paylaşım yaptı.

Beckham ayrıca abisinin kendisini ve ebevenylerini engellediğini öne sürdü.

İngiltere Milli Takımı'nın eski kaptanı David Beckham ve Spice Girls grubunun üyelerinden Victorica Beckham'ın Brooklyn ve Cruz Beckham dışında, Rome adında 23 yaşında bir oğulları ve Harper Seven adında 14 yaşında bir kızları var.

