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Datça'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne kıyıya sürüklendi

Karaköy Mahallesi Akçabük sahilinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen düzensiz göçmenlere ait olduğu düşünülen, motor ve diğer aksamları da sökülen tekne yan yatmış şekilde kıyıda kurtarılmayı bekliyor. Çevrede balıkçılık yapan bazı vatandaşlar teknenin yaklaşık bir aydır bölgede bu şekilde terk edildiğini ifade etti.