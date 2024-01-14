Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahtı en büyük oğlu Prens Frederik'e devretti
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da taht değişikliği töreni yapıldı. Avrupa'nın en uzun süre görev yapan hükümdarlarından olan Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, 52 yılın ardından tahtı en büyük oğlu Veliaht Prens Frederik'e bıraktı.
Danimarka'da en uzun süre tahtta kalan hükümdar Kraliçesi II. Margrethe, bugün yerini ilk oğlu Veliaht Prens Frederik'e devretti. On binlerce Danimarkalı, tarihi anlara şahitlik etmek için başkent Kopenhag sokaklarında toplandı.
Kraliçe Margrethe, 52 yıllık hükümranlığının ardından tahtı bırakan ilk Danimarka hükümdarı olarak tarihe geçti. Kraliçe, yılbaşı gecesi yaptığı açıklamada "Şimdi doğru zaman olduğuna karar verdim. 14 Ocak 2024 tarihinde Danimarka kraliçeliğinden istifa edeceğim. Tahtı oğlum Veliaht Prens Frederik'e bırakıyorum." ifadelerini kullanmıştı.
RESMEN TAHTTAN ÇEKİLDİ
Resmi anlamda tahttan çekilme töreni başkent Kopenhag'da saat 14.00'te yapıldı. Kraliçe II. Margrethe, hükümetle yaptığı toplantıda tahttan çekilme beyanını imzaladı.
YENİ DANİMARKA KRALI, ULUSA SESLENİŞ KONUŞMASI YAPACAK
Kraliçe'nin tahttan çekilmesinin ardından, Başbakan Mette Frederiksen, saat 15.00'te Christiansborg Sarayı'nın balkonunda resmi olarak Veliaht Prens Frederik'i yeni kral olarak ilan edecek. Öte yandan yeni Danimarka hükümdarın "Kral Frederik X" unvanını alması ve bir konuşma yaparak ulusa seslenmesi bekleniyor.