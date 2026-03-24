Danimarka genel seçim için sandık başında
DANİMARKA'da parlamento üyelerini belirlemek için düzenlenen genel seçimde oy verme işlemi başladı.
Danimarka'da seçmenler, 179 sandalyeli parlamento üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidiyor. Ülkede oy verme işlemi, yerel saatle 08.00-20.00 arasında yapılacak. 12 partinin katıldığı seçimde, 90 sandalyeyi kazanan parti, tek başına hükümeti kurma hakkına sahip olacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı