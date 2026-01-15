Haberler

Danimarka: ABD'nin Grönland'ı ele geçirme arzusu olduğu açık

Danimarka: ABD'nin Grönland'ı ele geçirme arzusu olduğu açık
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD Başkanı'nın Grönland'ı ele geçirme arzusu olduğunu belirtti. Rasmussen, bu durumun Danimarka'nın çıkarlarına aykırı olduğunu vurguladı.

DANİMARKA Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, "ABD Başkanı'nın Grönland'ı ele geçirme yönünde bir arzusu olduğu açık" dedi.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Grönland Dışişleri Bakanı Vivian Motzfeldt ile ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile ABD'nin başkenti Washington'da bir araya geldi.

Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği temasların ardından düzenlediği basın toplantısında konuştu. Rasmussen, Amerikan pozisyonunu değiştirmeyi başaramadıklarını söyleyerek, "Bizim için Danimarka Krallığı'nın toprak bütünlüğüne ve Grönland halkının kendi kaderini tayin hakkına saygı duymayan fikirler elbette kesinlikle kabul edilemez. ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Grönland'ı ele geçirme arzusu açık' ve bunun Danimarka'nın çıkarına aykırı olduğunu muhataplarına 'çok net şekilde' belirttik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Türkiye'nin yanı başında operasyon için düğmeye basıldı! Siviller bölgeden boşaltılıyor

Türkiye'nin yanı başında dev hazırlık! Operasyon artık an meselesi
Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntü kafa karıştırdı

Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntüye bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elvin Levinler ağzının içine masaj yaptırdı

Ünlü oyuncudan şoke eden paylaşım! Ağzının içine yaptırdı
Bahisten ceza alan kaleci Fener maçına damga vurdu

Bahisten ceza alan kaleci maça damga vurdu
Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı 'Cinsel ilişki' detayı

Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı
Organ mafyasının teyze-yeğen oyunu deşifre oldu! Karşısına doktor değil polis çıktı

Organ mafyasının teyze-yeğen oyunu deşifre oldu
Elvin Levinler ağzının içine masaj yaptırdı

Ünlü oyuncudan şoke eden paylaşım! Ağzının içine yaptırdı
İki günde kasa dolup taştı! Fenerbahçe'ye yağmurluklardan yağmur gibi gelir

Fenerbahçe'ye yağmurluklardan yağmur gibi gelir
Mourinho'nun yüzü gülmüyor! Çok büyük konuştu, yine yenildi

Yine yenildi! Giderek kovulmaya yaklaşıyor