Danimarka: ABD'nin Grönland'ı ele geçirme arzusu olduğu açık

DANİMARKA Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, "ABD Başkanı'nın Grönland'ı ele geçirme yönünde bir arzusu olduğu açık" dedi.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Grönland Dışişleri Bakanı Vivian Motzfeldt ile ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile ABD'nin başkenti Washington'da bir araya geldi.

Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği temasların ardından düzenlediği basın toplantısında konuştu. Rasmussen, Amerikan pozisyonunu değiştirmeyi başaramadıklarını söyleyerek, "Bizim için Danimarka Krallığı'nın toprak bütünlüğüne ve Grönland halkının kendi kaderini tayin hakkına saygı duymayan fikirler elbette kesinlikle kabul edilemez. ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Grönland'ı ele geçirme arzusu açık' ve bunun Danimarka'nın çıkarına aykırı olduğunu muhataplarına 'çok net şekilde' belirttik" ifadelerini kullandı.