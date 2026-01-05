Danimarka Başbakanı Frederiksen: ABD tehditlerini durdurmalı

DANİMARKA Başbakanı Mette Frederiksen, "ABD'nin Grönland'ı devralmasının gerekliliğini tartışmak kesinlikle hiçbir anlam ifade etmiyor ve tehditlerini durdurmalılar" dedi.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı alma isteğini yeniden gündeme getirmesinin ardından açıklamada bulundu. Frederiksen, "ABD'nin Grönland'ı devralmasının gerekliliğini tartışmak kesinlikle hiçbir anlam ifade etmiyor ve tehditlerini durdurmalılar. Çünkü ABD'nin, Danimarka Krallığı Birliği'ni oluşturan iki özerk bölgeden herhangi birini ilhak etme hakkı ve yetkisi yoktur" ifadelerini kullandı.

Frederiksen, Grönland'ın bir NATO toprağı olduğunu da vurgulayarak, adanın ittifakın kolektif güvenlik garantisi kapsamında bulunduğunu bildirdi.