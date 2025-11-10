Danimarka, 15 Yaş Altındaki Çocuklar İçin Sosyal Medyayı Yasaklıyor

DANİMARKA hükümeti, 15 yaş altındaki çocuklar için sosyal medya kullanımını yasaklayacağını duyurdu.

Danimarka Dijital İşler Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakanlık önerisi üzerine hükümet ve partilerin onayıyla sosyal medya kullanımına yaş sınırı getirme konusunda anlaşma sağlandığı bildirildi. Açıklamada, bu adımla çocuk ve gençlerin dijital dünyanın olumsuzlukların korunmasının amaçlandığı kaydedildi.

Karar kapsamında sosyal medya kullanımı için alt yaş sınırının 15 olarak belirlendiği aktarılan açıklamada, "15 yaşın altındaki çocuklar kendilerini zararlı içeriklere maruz bırakabilecek platformlara erişememelidir. Ebeveynler, çocuklarının daha erken erişime sahip olması gerektiğini düşünürlerse istisnalar yapılabilir. Bu, ebeveynlere 13 yaşından itibaren erişim için onay verme fırsatı verilerek sağlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Dijital İşler Bakanı Caroline Stage, Danimarka'nın bu adımla Avrupa'da öncülük ettiğini söyleyerek, "Büyük teknoloji platformlarının çocukların odalarında fazlasıyla uzun süredir serbestçe hareket etmesine yol açan bir gidişata karşı gerekli bir duruş sergiliyoruz" dedi.