Haberler

Danimarka, 15 Yaş Altındaki Çocuklar İçin Sosyal Medyayı Yasaklıyor

Danimarka, 15 Yaş Altındaki Çocuklar İçin Sosyal Medyayı Yasaklıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Danimarka hükümeti, 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklayacağını açıkladı. Bu kararın amacı, çocukları dijital dünyanın olumsuzluklarından korumak. Ebeveynler için belirli istisnalar da sağlanacak.

DANİMARKA hükümeti, 15 yaş altındaki çocuklar için sosyal medya kullanımını yasaklayacağını duyurdu.

Danimarka Dijital İşler Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakanlık önerisi üzerine hükümet ve partilerin onayıyla sosyal medya kullanımına yaş sınırı getirme konusunda anlaşma sağlandığı bildirildi. Açıklamada, bu adımla çocuk ve gençlerin dijital dünyanın olumsuzlukların korunmasının amaçlandığı kaydedildi.

Karar kapsamında sosyal medya kullanımı için alt yaş sınırının 15 olarak belirlendiği aktarılan açıklamada, "15 yaşın altındaki çocuklar kendilerini zararlı içeriklere maruz bırakabilecek platformlara erişememelidir. Ebeveynler, çocuklarının daha erken erişime sahip olması gerektiğini düşünürlerse istisnalar yapılabilir. Bu, ebeveynlere 13 yaşından itibaren erişim için onay verme fırsatı verilerek sağlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Dijital İşler Bakanı Caroline Stage, Danimarka'nın bu adımla Avrupa'da öncülük ettiğini söyleyerek, "Büyük teknoloji platformlarının çocukların odalarında fazlasıyla uzun süredir serbestçe hareket etmesine yol açan bir gidişata karşı gerekli bir duruş sergiliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
İstinaf mahkemesinden eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy adli kontrol kararı

Sadece 21 gün hapis yattı! Eski cumhurbaşkanı için sürpriz karar
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru yapmak isteyenler yüzlerce metre kuyruk oluşturdu

Hayallerine kavuşmak için şubelere koştular! Kuyruğun sonu görülmüyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jess Molho ve Zeynep Molho davasında sürpriz tanıklar! Melek Baykal ve Deniz Akkaya mahkemede

Ünlü çiftin boşanma davasında sürpriz tanıklar
Yıllardır bunu yapan yok! Kerem, Süper Lig tarihine geçti

Yıllardır bunu yapan yok! Kerem, Süper Lig tarihine geçti
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi

Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Jess Molho ve Zeynep Molho davasında sürpriz tanıklar! Melek Baykal ve Deniz Akkaya mahkemede

Ünlü çiftin boşanma davasında sürpriz tanıklar
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
KKTC'nin yeni lideri, ilk yurt dışı ziyaretini perşembe günü Türkiye'ye yapacak

İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapacak! Tarih belli oldu
Konya'da patlama sesleri panik yarattı! Valilik işin gerçeğini açıkladı

Şehri karıştıran patlama sesleri! Valilikten jet açıklama geldi
500 bin konut projesine başvurular başladı! İşte adım adım yapılacak işlemler

Dev projede beklenen gün geldi! Bu adımı atlayanın başvurusu yanar
Miss Universe Türkiye Ceren Arslan siyahlara büründü, Atatürk'ün portresiyle yürüdü

Ceren Arslan'dan Tayland'da dikkat çeken 10 Kasım mesajı
BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı

BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.