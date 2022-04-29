Damadın düğüne geç kalmasına sinirlenen gelin tarafı, kızlarını hemen orada başka bir akrabayla evlendirdi

Hindistan'ın Maharashtra eyaletine bağlı Malkapur Pangra köyünde bir damat, düğün öncesinde arkadaşları ve yakınları ile içki içip sarhoş oldu. Düğüne aşırı sarhoş halde yaklaşık 4 saat geç gelen damat ve arkadaşları, törene vardıklarında mekandaki diğer davetlilerle kavga edip onlara rahatsızlık vermeye başladı.

AKRABALARDAN BİRİYLE EVLENDİRDİLER

DailyStar'ın aktardığı habere göre; kızının aşırı sarhoş bir adamla evlenmesini istemeyen gelinin babası, tüm düğün hazırlıklarının tamamlanmış olmasından dolayı yedek bir planla ortaya çıktı. Ailenin kısa bir fikir alışverişi sonrası baba, kızını akrabalardan biriyle evlendirmeye karar verdi.

"DÜĞÜNE 4 SAAT GEÇ GELDİ"

Gelinin annesi, "Damat ve arkadaşları sarhoş olup 4'deki törene 8'de geldi ve kavga etmeye başladı. Biz de kızımızı akrabalarımızdan biriyle evlendirdik" dedi.