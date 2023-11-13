Dalgıçlar denizin dibindeyken depreme böyle yakalandı

Bir grup dalgıç denizin dibindeyken depreme yakalandı. O anlar dalgıç kamerasıyla kaydedilirken, deniz tabanından toz bulutunun kalkması, balıkların ve dalgıçların panik anları anbean kameraya yansıdı.

Denizin derinliklerine inen bir grup dalgıç denizin altındayken depreme yakalandı. O an dalgıçlardan birinin kamerası bu dehşet anını kayda aldı.

BALIKLAR KAÇIŞTI, DALGIÇLAR SAVRULDU

Nerede çekildiği bilinmeyen videoda dalgıçlar deniz tabanında çekim yaparken bir anda deprem oldu. Dalgıç kamerası tarafından kaydedilen deprem anında, yerden toz bulutunun kalktığı ve dalgıçların deprem dolayısıyla kaydığı görülüyor.