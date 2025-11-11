Dakka'da 11 Noktada Patlama: El Yapımı Bombalar Kullanıldı

BANGLADEŞ'in başkenti Dakka'da 11 farklı noktada patlama meydana geldiği bildirildi.

Bangladeş basını, başkent Dakka'da 11 farklı noktaya el yapımı bomba atıldığını ve 3 otobüsün ateşe verildiğini duyurdu. İlk patlamanın, Bangladeş Geçiş Hükümeti Başdanışmanı Muhammed Yunus tarafından kurulan Grameen Bank genel merkezi önünde meydana geldiği belirtildi. Polis, motosikletli 2 kişinin binaya el yapımı bir bomba attıktan sonra olay yerinden kaçtığını açıkladı.

Yetkililer, olaylarda can kaybı yaşanmadığını ifade ederek, saldırılara karışanların yakalanması için operasyon başlatıldığını aktardı.