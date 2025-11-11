Dakka'da 11 Noktada Patlama: El Yapımı Bombalar Kullanıldı
Bangladeş'in başkenti Dakka'da 11 farklı noktada el yapımı bombalı saldırılar gerçekleşti. Olayda can kaybı yaşanmazken, saldırılara karışanların yakalanması için operasyon başlatıldı.
BANGLADEŞ'in başkenti Dakka'da 11 farklı noktada patlama meydana geldiği bildirildi.
Bangladeş basını, başkent Dakka'da 11 farklı noktaya el yapımı bomba atıldığını ve 3 otobüsün ateşe verildiğini duyurdu. İlk patlamanın, Bangladeş Geçiş Hükümeti Başdanışmanı Muhammed Yunus tarafından kurulan Grameen Bank genel merkezi önünde meydana geldiği belirtildi. Polis, motosikletli 2 kişinin binaya el yapımı bir bomba attıktan sonra olay yerinden kaçtığını açıkladı.
Yetkililer, olaylarda can kaybı yaşanmadığını ifade ederek, saldırılara karışanların yakalanması için operasyon başlatıldığını aktardı.