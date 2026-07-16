Nasa'nın Curiosity Aracı Mars'ta Bal Peteğini Andıran Gizemli Yapılar Görüntüledi

(ANKARA) - Nasa'nın Curiosity keşif aracı, Mars'ın Gale Krateri'nde yüzeyi dev bir bal peteğini andıran çokgen yapılarla kaplı sıra dışı bir araziyi görüntüledi.

Curiosity görev ekibinden kıdemli araştırmacı William Farrand, aracın bölgeye ulaştığında zeminin "dev bir bal peteğinin üst kısmını andıran çokgen yapılarla kaplı" olduğunu gördüğünü ifade etti. İlerledikçe çokgen sırtlarının daha fazla aşındığının gözlendiği kaydedildi.

Araştırmacılar, bölgede dikkati çeken bir başka unsurun ise zemine dağılmış çakıl ve küçük kaya büyüklüğündeki koyu renkli taşlar olduğunu aktardı. Bu taşların Mars'ın daha yüksek katmanlarından koparak aşağı taşınmış kaya parçaları mı, uzak çarpışmalar sonucu fırlayan malzemeler mi, yoksa gezegen dışından gelen meteoritler mi olduğu henüz bilinmiyor.

Daha önce incelenen benzer koyu renkli kayalarda meteoritlerde yaygın görülen nikel elementine rastlandığı, ancak tüm taşların aynı kökene sahip olup olmadığının araştırıldığı bildirildi.

Curiosity, bölgedeki çokgen sırtları ve koyu renkli taşları bilimsel cihazlarla ayrıntılı biçimde incelemeye başladı. Görev ekibi ayrıca çevredeki mesa, kanal ve hendek benzeri jeolojik oluşumların görüntülerini toplarken, gelecek günlerde engebeli yeni bir araziye geçmeyi planlıyor.

Bilim insanları, bal peteğini andıran çokgen desenlerin Mars'ın jeolojik geçmişine ilişkin önemli ipuçları sağlayabileceğini, bölgedeki kaya ve yüzey yapısının nasıl oluştuğunu anlamaya yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: ANKA