Cumhuriyet'in 102. Yıldönümü Berlin'de Coşkuyla Kutlandı

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıldönümü Berlin'de, CHP Berlin Birliği ile Berlin Brandenburg Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD)'nin işbirliğiyle kutlandı. Yaklaşık 300 davetlinin katılımıyla düzenlenen kutlama, CHP Berlin Birliği Başkanı Prof. Dr. Ziya Akçetin ve ADD Berlin Başkanı Olcay Başeğmez'in açılış konuşmalarıyla başladı.

Akçetin, konuşmasında Cumhuriyet'in yalnızca bir yönetim biçimi olmadığını, aynı zamanda bir aydınlanma devrimi olduğunu vurguladı. "Cumhuriyet, kulluktan yurttaşlığa yükselme, biat kültürünü terk etme, boyun eğmemeyi ve susmamayı içeren bir dik duruştur" dedi. Akçetin ayrıca, CHP Berlin Birliği ile Berlin Sosyal Demokratlar Eyalet Birliği'nin birleşme sürecini başlattıklarını açıkladı. Davetliler arasında bulunan Berlin Sosyal Demokratlar Eyalet Birliği Başkanı İmam Kaloğlu, birleşerek büyümenin önemini vurguladı. "Bölünmekten değil, birleşmekten yanayız. Gücümüzü çoğalarak ve birlikte çıkaracağız" dedi.

ADD Berlin Başkanı Olcay Başeğmez, Türkiye'deki güncel antidemokratik gelişmelere dikkat çekerek Atatürk ilkelerinden sapılmaması gerektiğini belirtti. "Cumhuriyet'in devrimlerine ve tartışılmaz ilkelerine sahip çıkmak herkesin görevidir" dedi.

Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı da Cumhuriyet'in Türk milletinin onurlu duruşunun, vatan sevgisinin ve bağımsızlık iradesinin simgesi olduğunu belirterek, "Gazi Mustafa Kemal'in mirasının emanetçileri olarak Cumhuriyet'i ilelebet yaşatmak ve ileri taşımak bizim sorumluluğumuzdur" dedi.

CHP yurt dışı örgütlenme koordinatörlerinden Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, etkinliğe online olarak katılarak Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. ADD Genel Başkanı ve CHP eski milletvekili Hüsnü Bozkurt ise "Yeniden Atatürk Cumhuriyeti" başlıklı konuşmasıyla tarihsel perspektif sundu.

Etkinlikte, Türk sanat müziği sanatçısı Nurcan Başpınar, Berlin ve Hamburg'dan gelen koro üyeleriyle Cumhuriyet marşları ve Türk sanat müziği eserlerini seslendirdi. Deutsche Oper sanatçıları Selim Aykal (fagot) ve uluslararası yaylı sazlar üçlüsü, Francoise Devienne bestelerinden oluşan klasik müzik dinletisi sundu.