Haberler

Cumhuriyet'in 102. Yıldönümü Berlin'de Coşkuyla Kutlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıldönümü, CHP Berlin Birliği ve Berlin Brandenburg Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından Berlin'de düzenlenen etkinlikle kutlandı. Davetliler, Cumhuriyet'in önemini vurgulayan konuşmalar dinledi ve sanat müziği eserleri seslendirildi.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıldönümü Berlin'de, CHP Berlin Birliği ile Berlin Brandenburg Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD)'nin işbirliğiyle kutlandı. Yaklaşık 300 davetlinin katılımıyla düzenlenen kutlama, CHP Berlin Birliği Başkanı Prof. Dr. Ziya Akçetin ve ADD Berlin Başkanı Olcay Başeğmez'in açılış konuşmalarıyla başladı.

Akçetin, konuşmasında Cumhuriyet'in yalnızca bir yönetim biçimi olmadığını, aynı zamanda bir aydınlanma devrimi olduğunu vurguladı. "Cumhuriyet, kulluktan yurttaşlığa yükselme, biat kültürünü terk etme, boyun eğmemeyi ve susmamayı içeren bir dik duruştur" dedi. Akçetin ayrıca, CHP Berlin Birliği ile Berlin Sosyal Demokratlar Eyalet Birliği'nin birleşme sürecini başlattıklarını açıkladı. Davetliler arasında bulunan Berlin Sosyal Demokratlar Eyalet Birliği Başkanı İmam Kaloğlu, birleşerek büyümenin önemini vurguladı. "Bölünmekten değil, birleşmekten yanayız. Gücümüzü çoğalarak ve birlikte çıkaracağız" dedi.

ADD Berlin Başkanı Olcay Başeğmez, Türkiye'deki güncel antidemokratik gelişmelere dikkat çekerek Atatürk ilkelerinden sapılmaması gerektiğini belirtti. "Cumhuriyet'in devrimlerine ve tartışılmaz ilkelerine sahip çıkmak herkesin görevidir" dedi.

Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı da Cumhuriyet'in Türk milletinin onurlu duruşunun, vatan sevgisinin ve bağımsızlık iradesinin simgesi olduğunu belirterek, "Gazi Mustafa Kemal'in mirasının emanetçileri olarak Cumhuriyet'i ilelebet yaşatmak ve ileri taşımak bizim sorumluluğumuzdur" dedi.

CHP yurt dışı örgütlenme koordinatörlerinden Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, etkinliğe online olarak katılarak Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. ADD Genel Başkanı ve CHP eski milletvekili Hüsnü Bozkurt ise "Yeniden Atatürk Cumhuriyeti" başlıklı konuşmasıyla tarihsel perspektif sundu.

Etkinlikte, Türk sanat müziği sanatçısı Nurcan Başpınar, Berlin ve Hamburg'dan gelen koro üyeleriyle Cumhuriyet marşları ve Türk sanat müziği eserlerini seslendirdi. Deutsche Oper sanatçıları Selim Aykal (fagot) ve uluslararası yaylı sazlar üçlüsü, Francoise Devienne bestelerinden oluşan klasik müzik dinletisi sundu.

Kaynak: ANKA / Dünya
Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir Sındırgı'da yine şiddetli deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osmaniye'de kardeşlerin av tüfeği ile oyunu kanlı bitti

Çocuklar bilmeden oynadı, sonu kanlı bitti
Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti

Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti
Hacettepe Üniversitesi karıştı! Palalı saldırganlar kamerada

Birileri üniversiteleri karıştırıyor! Palayla kampüsü bastı
Milyonları ilgilendiren 'emekli maaşı' anketi: Sonuç tam da beklendiği gibi

Emekli maaşı için anket yapıldı, sonuç tam da beklendiği gibi
Osmaniye'de kardeşlerin av tüfeği ile oyunu kanlı bitti

Çocuklar bilmeden oynadı, sonu kanlı bitti
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Türkiye, 44 adet Eurofighter alacak

Türkiye uzun zamandır beklediği savaş uçaklarına kavuşuyor
Bahis skandalı sonrası Ahmet Çakar'dan Galatasaray maçı için bomba yorum

Bahis skandalı sonrası Galatasaray maçı için bomba yorum
235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyen vatandaş hayatının şokunu yaşadı

235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyince şoke oldu
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'ana dil' çıkışı: Ana sütü kadar helaldir

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'ana dil' çıkışı: Ana sütü kadar helaldir
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Menüyü görmeniz lazım! Mekanındaki fiyatları görenler ikiye bölündü
Karadeniz derbisinde kazanan yok

Karadeniz derbisinde kıyasıya mücadele! İşte skor
Covid-19 kabusu geri döndü, Frankenstein varyantı Türkiye'de görüldü

Bu belirtilere dikkat! Frankenstein varyantı Türkiye'de de görüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.