Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İlk tahıl gemisi büyük ihtimalle yarın yola çıkacak - Haberler

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İlk tahıl gemisi büyük ihtimalle yarın yola çıkacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İlk tahıl gemisi büyük ihtimalle yarın yola çıkacak

Türkiye'nin başarılı girişimleriyle imzalanan Tahıl Anlaşması'nın maddeleri yürürlüğe konulmaya başlamıştı. Bu kapsamda ilk tahıl gemisinin ne zaman yola çıkacağı da merak ediliyordu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ilk geminin yarın sabah yola çıkma durumu olduğunu ifade etti.

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Türkiye'nin Birleşmiş Milletler, Rusya ve Ukrayna ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Güvenli Tahıl Anlaşması metni imzalandı. Türkiye'ye gösterdiği çaba nedeniyle övgü yağdırılırken, geçtiğimiz günlerde anlaşma kapsamında İstanbul'da bir ofis açıldı. Çalışmalarına başlayan ofisin ilk gemiyi ne zaman yola çıkaracağı merakla bekleniyordu. Konuyla ilgili önemli gelişmeyi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın duyurdu.

"YARIN SABAH YOLA ÇIKMA İHTİMALİ YÜKSEK"

Kalın, "Ukrayna tarafıyla sürekli temas halindeyiz. Ruslarla da görüşüyoruz. Gemiler Odessa limanından çıkmaya hazır hale geldi. Hangi koordinattan nasıl çıkacak, uluslararası karasularına girdiğinde, Türk kara sularına girdiğinde kim yükleyecek gibi detayları var. İlk geminin yarın sabah ihtimali yüksek görünüyor" dedi.

UKRAYNA TÜM HAZIRLIKLARI TAMAMLADI

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna olarak sevkiyat için gereken tüm hazırlıkları tamamladıklarını bildirmişti.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

İbrahim Kalın Ukrayna Rusya Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

bekir yapici:

3 ay kadar önce bakan bugday yüklü 3 geminin yola ciktigini 2 gün icinde limanlarimizda olacak aciklamasi yapmisti o gemiler gelmeyince firtinadan bilmem ne limanina sigindilar hava düzelince yola cikacaklar falan demisti o gemiler hic gelmedi bizim halkta zaten ertesi gün unuttu simdi bu yola cikacak denen gemiler kime nereye gidiyor dersiniz?

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oturan:

demek ki gemi gelmese açımızdan öleceğim vah beni vah beni.

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ismail bey :

Ukrayna buğdayı satacak, avrupa alacak. Bizde iki gavurun duasıyla karnımız doymasada sevineceğiz..Türkiye olarak, fırsatı değerlendirip, ya buğdaydan yüzde 10 pay alacaksın, yada bize indirimli buğday verecekler...

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