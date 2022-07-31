Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İlk tahıl gemisi büyük ihtimalle yarın yola çıkacak

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler, Rusya ve Ukrayna ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Güvenli Tahıl Anlaşması metni imzalandı. Türkiye'ye gösterdiği çaba nedeniyle övgü yağdırılırken, geçtiğimiz günlerde anlaşma kapsamında İstanbul'da bir ofis açıldı. Çalışmalarına başlayan ofisin ilk gemiyi ne zaman yola çıkaracağı merakla bekleniyordu. Konuyla ilgili önemli gelişmeyi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın duyurdu.

"YARIN SABAH YOLA ÇIKMA İHTİMALİ YÜKSEK"

Kalın, "Ukrayna tarafıyla sürekli temas halindeyiz. Ruslarla da görüşüyoruz. Gemiler Odessa limanından çıkmaya hazır hale geldi. Hangi koordinattan nasıl çıkacak, uluslararası karasularına girdiğinde, Türk kara sularına girdiğinde kim yükleyecek gibi detayları var. İlk geminin yarın sabah ihtimali yüksek görünüyor" dedi.

UKRAYNA TÜM HAZIRLIKLARI TAMAMLADI

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna olarak sevkiyat için gereken tüm hazırlıkları tamamladıklarını bildirmişti.