Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'nin 42'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törenlere katıldı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanının 42'nci yıl dönümünde, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın tebrikleri kabulüne, Lefkoşa Atatürk Anıtı'ndaki törene ve Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'ndaki Resmi Geçit Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 42'nci yıl dönümünde, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman'a tebriklerimizi ileterek, Lefkoşa Atatürk Anıtı ve Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda düzenlenen resmi törenlere katıldık. Bugün yan yana duran ay yıldızlı bayraklarımız; birlikte atan kalplerimizin, tasada ve kıvançta birliğimizin, omuz omuza yürüdüğümüz güçlü, güvenli ve müreffeh geleceğimizin en büyük nişanesidir" değerlendirmesinde bulundu.

Anavatan ve garantör Türkiye Cumhuriyeti'nin, 20 Temmuz 1974'te ve 15 Kasım 1983'te olduğu gibi bugün, yarın ve de ilelebet KKTC'nin yanında olmaya devam edeceğini vurgulayan Yılmaz, "Bu vesileyle; Kıbrıs Türk halkının hak ve egemenlik davasında destansı bir mücadele ortaya koyan Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve Kıbrıs Barış Harekatı kahramanları Mehmetçik ve Mücahitler başta olmak üzere tüm dava erlerini rahmetle anıyor, Barış Harekatı'nın liderleri Merhum Başbakanlarımız Necmettin Erbakan ve Bülent Ecevit'i saygıyla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, "Kıbrıs Türkü'nün bağımsızlık tutkusuyla dalgalanan bayrağı altında, nice 15 Kasımlara, nice bayramlara birlikte erişmeyi temenni ediyor, Gürcistan'da askeri uçağımızın düşmesi sonucu şehit olan kahramanlarımız için taziye mesajları ile Kıbrıs Türk halkı adına acımızı paylaşan, bayram kutlamalarını bu hassasiyet içinde organize eden tüm KKTC yetkililerine teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" açıklamasında bulundu.