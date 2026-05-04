Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu ile bir araya geldi / Ek bilgi ve fotoğrafla

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Siyasi Topluluğu 8'inci Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ermenistan'daki resmi ziyaretlerimiz kapsamında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Sayın Feridun Sinirlioğlu ile bir araya geldik. AGİT'in sahip olduğu kurumsal birikimle, önümüzdeki dönemde de Avrupa-Atlantik ve Avrasya coğrafyasındaki barışa, huzura ve istikrara etkin katkı sunmasını gönülden temenni ediyor, Sayın Sinirlioğlu'na çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ermenistan'daki temasları kapsamında Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ile de görüştü. Yılmaz, görüşmeye ilişkin paylaşımında, "Ermenistan ziyaretimiz kapsamında Romanya Cumhurbaşkanı Sayın Nicuşor Dan ile bir araya geldik. Görüşmemizde, ikili ilişkilerimiz, bölgesel ve küresel konular ile karşılıklı ticaret hacmimizin artırılması başlıklarını ele aldık. Köklü tarihi ve kültürel bağlara dayanan Türkiye–Romanya ilişkilerini; güvenlikten ticarete, enerjiden bağlantısallığa, savunma sanayiinden eğitim ve kültüre uzanan geniş bir yelpazede daha da ileri taşımakta kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan'a, yapıcı ve samimi yaklaşımları için teşekkür ediyor, ilişkilerimizin karşılıklı fayda temelinde daha da güçlenmesini temenni ediyorum" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı