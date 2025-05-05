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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ı Türkiye'ye davet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ı Türkiye'ye davet etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Mayıs Pazartesi günü ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Mayıs Pazartesi günü ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Trump'ı Türkiye'ye davet etti.

Trump'ın mayıs ayında Orta Doğu'ya yapacağı tura Türkiye'yi dahil edip etmeyeceği bir süredir tartışma konusuydu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 13 Nisan'da Antalya Diplomasi Forumu'nun kapanış toplantısında, olası bir Erdoğan-Trump görüşmesi ile ilgili soruya, "Kesinleşen bir husus yok. Bu konularda çalışmalarımız devam ediyor. Görüşme ABD'de mi olacak Türkiye'de mi olacak bunlar halihazırda bakanlıklarımız arasında çalışması devam eden konular" yanıtını vermişti.

Ancak Ankara'daki diplomatik kaynaklar, ABD Başkanı'nın Türkiye'ye gelme olasılığından giderek daha güçlü bahsediyordu.

İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin ABD ile başta savunma sanayii olmak üzere birçok alanda iş birliğini ilerletmek için adım atmaya devam edeceğini söyledi.

Erdoğan'ın Trump'ın savaşların bitirilmesine ilişkin yaklaşımını desteklediğini, İran ile yürütülen müzakere süreci ve Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için ortaya konan gayretleri takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Gazze'deki insani krizin "vahim boyutlara ulaştığını", ateşkesin tesisi ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye'nin her türlü desteğe hazır olduğunu belirtti.

Erdoğan'ın "Türkiye'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve istikrarın sağlanması için gayret gösterdiğini" söylediği de belirtildi.

Cumhurbaşkanı, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesine yönelik çalışmalarının önemini de vurguladı.

BBC
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