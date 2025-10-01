TBMM'de yeni yasama yılı resepsiyonunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşmesine ilişkin, "Trump'a F-35 savaş uçakları için para verdiğimizi hatırlattım, ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TBMM RESEPSİYONU'NDA

Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. Dönem 4. Yasama Yılı başladı. Yeni yasama yılı nedeniyle Meclis'te resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Gazetecilere kısa bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile geçtiğimiz günlerde yaptığı görüşmeden bir detayı ilk kez açıkladı.

"TRUMP'A F-25 UÇAKLARI İÇİN PARA VERDİĞİMİZİ HATIRLATTIM"

Erdoğan, Trump'a F-35 meselesini hatırlattığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Trump'a F-35 savaş uçakları için para verdiğimizi hatırlattım, ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

