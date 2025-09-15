Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya