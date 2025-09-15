Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
