Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman'ın daveti üzerine bugün Suudi Arabistan'a gidiyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un daveti üzerine bugün Arabistan'a gidecek. 28-29 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek olan Suudi Arabistan'ı ziyaretinde iki lider ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un davetine istinaden 28-29 Nisan 2022 tarihlerinde Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceği bildirildi.
BUGÜN GİDİP YARIN DÖNECEK
Ziyarete ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un davetine icabetle 28-29 Nisan 2022 tarihlerinde Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceklerdir.
BİRÇOK KONU GÜNDEME GELECEK
Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek; işbirliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacaktır. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacaktır."