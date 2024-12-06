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Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam

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İstanbul'da cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularına yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki gelişmelerle ilgili de konuştu. Erdoğan "Esad'a 'Gel görüşelim' dedik, olumlu yanıt vermedi. Temennimiz kazasız belasız bir şekilde Suriye'deki bu yürüyüş devam etsin. Suriye'deki muhaliflerin hedefi Şam ve ilerleyişleri devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına yanıt verdi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmek istediklerini ancak olumsuz yanıt aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan muhaliflerin hedefinin Şam olduğunu açıkladı.

"TEMENNİMİZ SURİYE'DEKİ BU YÜRÜYÜŞ KAZASIZ BELASIZ DEVAM ETSİN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde; "İdlib, Hama, Humus ve hedef tabii Şam. Muhaliflerin bu yürüyüşü devam ediyor. Temennimiz kazasız belasız bir şekilde Suriye'deki bu yürüyüş devam etsin. Terör örgütleri ile direniş devam ederken Esad'a çağrımız olmuştu. Gel 'Suriye'nin geleceğini beraber belirleyelim' demiştik. Ancak olumlu cevap alamadık.

"BEYRUT'TA HER TARAF YERLE YEKSAN OLMUŞ"

Gönlümüz bunları istemiyor. Bölge sıkıntıda. Dün Lübnan'dan bir görüşme talebi aldı. İnşallah görüşeceğiz. Beyrut'ta her taraf yerle yeksan olmuş. Dünyanın suskun olduğu dönemde yardımlarımıza devam edeceğiz.

"BM TEK ÇIKIŞ YOLU"

Tüm dünya BM olmak üzere, dün Guterres'le görüşmem oldu. Her türlü gayreti göstereceklerini söylediler. Bölgedeki ateşkesi nasıl devam ettireceğiz, BM tek çıkış yolu."

Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (28)

Haber YorumlarıJokerAllame:

evet dolar 1 TL ye düştü ülkemiz sahlandi ekonomi çok iyi vs vs vs :)))

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Haber Yorumlarımehmet demirtaş:

gel konuşalım deyince burnundan kıl aldırmayan esat şimdi kaçacak delik arıyor . etme bulma dünyası

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Haber YorumlarıEtna null:

Kim ne derse desin adam akıllı

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Haber YorumlarıHakan Celik:

ekonomik intiharlar had safhada;ama biz teröristlere(htş)'ye yardım ediyoruz.

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Haber YorumlarıAliya:

Allah yardımcınız olsun. sizin varlığınızda ülkemiz tedirginlik çekmiyor. tabi ki sıkıntılar var ama çok şükür diyelim...

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Haber Yorumlarımehmet adıgüzel:

kralsın babaaa ??

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Haber YorumlarıAltan Küçükyıldız:

yani şunu mu anlıyoruz; gel görüşelim dedik olumlu yanıt alamadık. bizde adamları saldık üzerinize?

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Haber YorumlarıAli:

Esad’ın devletini mahvettin seninle neyi konuşacak.

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Haber YorumlarıAhmet null:

Reis de gündemi televizyondan takip etmiyorsa benden birsey bilmiyorum. Sorsan hersey planlı..

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Haber YorumlarıASD:

ESED EFENDİ BİZLE EL SIKIŞMAZSA FALAN ÜLKEYE SIĞINDI HABERİ YAKINDIR

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