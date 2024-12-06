Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına yanıt verdi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmek istediklerini ancak olumsuz yanıt aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan muhaliflerin hedefinin Şam olduğunu açıkladı.

"TEMENNİMİZ SURİYE'DEKİ BU YÜRÜYÜŞ KAZASIZ BELASIZ DEVAM ETSİN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde; "İdlib, Hama, Humus ve hedef tabii Şam. Muhaliflerin bu yürüyüşü devam ediyor. Temennimiz kazasız belasız bir şekilde Suriye'deki bu yürüyüş devam etsin. Terör örgütleri ile direniş devam ederken Esad'a çağrımız olmuştu. Gel 'Suriye'nin geleceğini beraber belirleyelim' demiştik. Ancak olumlu cevap alamadık.

"BEYRUT'TA HER TARAF YERLE YEKSAN OLMUŞ"

Gönlümüz bunları istemiyor. Bölge sıkıntıda. Dün Lübnan'dan bir görüşme talebi aldı. İnşallah görüşeceğiz. Beyrut'ta her taraf yerle yeksan olmuş. Dünyanın suskun olduğu dönemde yardımlarımıza devam edeceğiz.

"BM TEK ÇIKIŞ YOLU"

Tüm dünya BM olmak üzere, dün Guterres'le görüşmem oldu. Her türlü gayreti göstereceklerini söylediler. Bölgedeki ateşkesi nasıl devam ettireceğiz, BM tek çıkış yolu."