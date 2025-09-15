Erdoğan, Katar'da Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Bu önemli görüşmede iki lider, Suriye’nin durumu ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.
