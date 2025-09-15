Haberler

Erdoğan, Katar'da Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Görüştü

Erdoğan, Katar'da Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Bu önemli görüşmede iki lider, Suriye’nin durumu ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Şampiyonlar Ligi yarın başlıyor! işte ilk hafta programı

Alarmları kurun! Büyük heyecan yarın akşam başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.