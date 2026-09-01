Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi nedeniyle bulunduğu Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı