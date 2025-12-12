Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Forumu'ndaki temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Forumu'ndaki temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya