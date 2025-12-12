Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Güncelleme:
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Forumu'ndaki temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Forumu'ndaki temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Asgari ücret zam pazarlığı başladı! Toplantıda bir ilk yaşanıyor

SDG'ye operasyon iddiasına Milli Savunma Bakanlığı'ndan yanıt

Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Galatasaray'ın eski yıldızı bavulunu topladı

Ünlü tasarımcıdan dikkat çeken sözler! Bu otomobili alan pişman oluyor

Atılan manşetler bomba! Fenerbahçe'nin 4-0'lık zaferi Norveç'i salladı

Ölümden dönen Murat Cemcir'den ilk açıklama: Merhaba ikinci hayat

Mehmet Akif Ersoy'dan ilk açıklama! Çok konuşulan iddialara bakın ne cevap verdi

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Gidecek mi kalacak mı? Galatasaray'dan Icardi açıklaması

Katliam gibi kaza! Aracıyla çarptığı 3 yaşlı feci şekilde can verdi

Tepki çeken uygulama: Kız yurdunda öğrenciler gece yarısı camlara döküldü

'Leş kokusu' gelen dönercide mide bulandıran görüntüler

Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

