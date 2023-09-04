Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan basın toplantısında Zelenski'ye mesaj! Putin'in yüz ifadesi değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi'deki görüşmesi sona erdi. Görüşme sonrası iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısının bir yerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl krizinin çözümü konusunda "Ukrayna yönetiminin yaklaşımlarını yumuşatması gerekiyor" diyerek Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye de mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vladimir Putin, Soçi'deki kritik görüşme sonrası kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Soru cevap kısmında Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye de mesaj göndererek yaklaşımlarını yumuşatma çağrısında bulundu. O esnada Putin'in Erdoğan'a dönüp bakması dikkat çekti.

ANA GÜNDEM MADDESİ TAHIL KORİDORU

Ana gündem maddesinin Tahıl Koridoru Anlaşması olduğu toplantının ardından Putin, Rusya'ya yönelik yaptırımlar kalkması talebinde bulundu. Putin, "Bu konudaki görüşlerimizi değerli dostum ile de samimiyetle ikili görüşmemizde paylaştım. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler ile bir istişare önemli ilerlemeler içeren yeni öneriler paketi hazırladık. Bu yeni süreç vasıtasıyla netice almanın mümkün olduğu kanaatindeyim. Türkiye olarak beklentileri karşılayacak bir çözüme inşallah kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

"UKRAYNA'NIN YAKLAŞIMLARINI YUMUŞATMASI GEREKİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Özellikle Ukrayna'nın burada Rusya ile müşterek adımların atılabilmesi noktasında yaklaşımlarını tabii ki yumuşatması gerekiyor. Özellikle şuan itibarıyla Karadeniz Tahıl Koridoru'ndan en az gelişmiş fakir Afrika ülkelerine gönderilecek tahıl önemli. Ama buradan çıkacak tahılın yüzde 44'ü Avrupa ülkelerine giderse buna haklı olarak Rusya olumlu bakmıyor. Buradan zaten yüzde 14 Türkiye'ye gönderiliyordu, bunun dışında yüzde 6 civarında Afrika ülkelerine.

PUTİN'İN YÜZ İFADESİ DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ile sözleri sonrası Rus lider Putin'in yüz ifadesi kameralara yansıdı.