Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'i bir kez daha bekletti! Rus lider hırsını elindeki not defterinden çıkardı

Daha önce Rusya Devlet Başkanı Putin'i iki kez ayakta bekleten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'daki zirvede yine aynı şeyi yaptı. Beklerken bir hayli gerildiği gözlenen Putin'in Erdoğan'ın salona girişi esnasında elindeki not defterini sertçe masaya bırakması dikkat çekti.

9 Mart 2020'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moskova'ya gittiğinde, Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, görüşmeye 2 dakika geç geldi. Erdoğan'ın 2 dakika bekletilmesi "diplomasi ayıbı" olarak nitelendirilmişti.

İLK RÖVANŞI 2020 YILINDA ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020'de yaşanan olayın rövanşını ilk olarak 19 Temmuz'da, Tahran'da yapılan görüşmede aldı. Erdoğan, Putin'i yaklaşık 1 dakika bekletti.

ASTANA'DA TAM 2 DAKİKA BEKLEDİ

Daha sonra 17 Eylül'de Erdoğan, Semerkant zirvesinde Putin'i tam 1 dakika bekletti. Dün yapılan Astana zirvesinde ise Erdoğan'ın Putin'i 2 dakika beklettiği ortaya çıktı. Böylece Erdoğan, 2020'nin intikamını 3 defa almış oldu.

GERGİNLİĞİ YÜZÜNE YANSIDI

Putin'in Erdoğan'ı beklediği anlarda gergin yüz ifadesi kameralara da yansıdı. Bekletildiği için gerildiği gözlenen Putin'in Erdoğan'ın salona girdiği anda elindeki not defterini sertçe masaya bırakması da dikkat çekti.