Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay Zirvesinde Pakistan Başbakanı Şerif ile Görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin'de düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 25'inci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Zirve, uluslararası işbirliğini artırmak ve bölgesel konuları ele almak amacıyla önemli bir platform sağlıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
