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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevaf Selam ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevaf Selam ile görüştü
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD’de Lübnan Başbakanı Nevaf Selam ile bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de Lübnan Başbakanı Nevaf Selam ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'taki Türkevi'nde Lübnan Başbakanı Nevaf Selam ile görüştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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