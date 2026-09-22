Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevaf Selam ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevaf Selam ile görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
+27 sitede yayında
Güncelleme:
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD’de Lübnan Başbakanı Nevaf Selam ile bir araya geldi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de Lübnan Başbakanı Nevaf Selam ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'taki Türkevi'nde Lübnan Başbakanı Nevaf Selam ile görüştü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı