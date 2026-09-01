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Erdoğan ve Caparov Bişkek'te Görüştü

Erdoğan ve Caparov Bişkek'te Görüştü
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi vesilesiyle bulunduğu Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi vesilesiyle bulunduğu Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya geldi.

Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında Kırgızistan'da temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Bişkek'te Kırgız mevkidaşı Sadır Caparov ile görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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