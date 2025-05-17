Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile Görüştü
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefonda görüştü.

Tuğçe SEZER ODABAŞI/İSTANBUL, - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Kazakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Kazakistan'ın iş birliğinin hem ikili düzeyde hem de Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere çok taraflı platformlarda daha da ileriye taşınacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in doğum gününü de tebrik etti" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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