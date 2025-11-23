Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'yi kabul etti
Güncelleme:
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Güney Afrika'nın Johannesburg kentindeki ikili temasları kapsamında, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Görüşmede Türkiye ile İtalya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye ile İtalya arasındaki savunma sanayii başta olmak üzere her alanda iş birliğini ilerletmek için atılan adımların süreceğini, ilişkilerin derinleştirilmesinin iki ülkeye de kazandırmaya devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Gazze'de sağlanan ateşkesin korunmasının ve insani yardımların bölgeye ulaştırılmasının önemine işaretle, kalıcı barışın formülünün iki devletli çözümden geçtiğini, Türkiye'nin bunu sağlamak için gayret gösterdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasında adil ve kalıcı barışın tesisi için Türkiye'nin elinden geleni yaptığını, İstanbul müzakerelerinin canlandırılmasının da barış için kapı aralayabileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız görüşmede, Türkiye ile İtalya'nın Libya hükümetiyle iş birliği sürecinin ilerletilmesinin önemli olduğunu belirtti."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
