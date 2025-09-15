Erdoğan, Katar'da Irak Başbakanı ile Görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi kapsamında Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya geldi. Görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi kapsamında Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile görüştü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya