Erdoğan, Katar'da Irak Başbakanı ile Görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi kapsamında Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya geldi. Görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
