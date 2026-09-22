Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Burnham ile bir araya geldi

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Andy Burnham ile görüştü.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Andy Burnham ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'taki ikili temasları kapsamında, İngiltere Başbakanı Andy Burnham ile bir araya geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı