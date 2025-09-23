Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM kürsüsünde gözlerinin dolduğu an: İçim yanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filistin Devleti'ni tanıyacağını açıklayan tüm ülkelere teşekkür ediyor, henüz bu kararı almayan devletleri ise bir an önce harekete geçmeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

GÖZLERİNİN DOLDUĞU AN: İÇİM YANARAK SÖYLÜYORUM

Sözlerinin devamında İsrail'in Gazze'deki vahşetine dikkat çeken Erdoğan, kürsüden birtakım fotoğraflar gösterdi. O esnada gözleri dolan Erdoğan, "Tayyip Erdoğan olarak içim yanarak söylüyorum. Henüz 2-3 yaşındaki elleri, kolları, bacakları olmayan masum yavrucuklar bugün maalesef Gazze'nin olağan fotoğrafı haline gelmiştir. Hangi vicdan buna sessiz kalabilir? Çocukların öldüğü bir dünyada huzur olabilir mi?" sorusunu yöneltti.

"ÇOCUKLARIN ELLERİ, KOLLARI, BACAKLARI..."

Sözlerinin devamında "Üzerine titrediğimiz evlatlarımız var" diyen Erdoğan, "Burada, Amerika'da, Avrupa'da, dünyanın her yerinde bir çocuğun eline küçük bir diken batsa anne babaların yüreği yanıyor. Ama Gazze'de çocukların elleri, kolları, bacakları anestezi yapılmadan ampute ediliyor. Kimse kusura bakmasın ama bu insanlığın dip noktasıdır. İnsanlık tarihi son bir asırda böyle bir vahşet görmemiştir" şeklinde konuştu.