Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı ile Telekonuşma Gerçekleştirdi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Hollanda ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Hollanda arasındaki ortaklığın giderek güçlenmesinin memnuniyet verici olduğunu, savunma sanayii başta olmak üzere iki ülke arasındaki iş birliğini kuvvetlendirecek adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Gazze'deki insani felaketin derinleşerek sürdüğünü, Netanyahu Hükümetinin Gazze'nin tamamını askeri kontrol altına alma planının asla kabul edilemeyeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşının adil ve kalıcı bir barışla sona ermesi için çalıştığını, İstanbul Sürecine ev sahipliği yapan Türkiye'nin gayretlerini sürdüreceğini ifade etti" denildi.