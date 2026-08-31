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Erdoğan Bişkek'te Göçebe Oyunları'na Katıldı

Erdoğan Bişkek'te Göçebe Oyunları'na Katıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni ve Bağımsızlık Günü Kutlamaları'na iştirak etti. Ziyaret, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi kapsamında gerçekleşti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni ve Bağımsızlık Günü Kutlamaları'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni ve Bağımsızlık Günü Kutlamaları'na katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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