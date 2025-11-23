Cumhurbaşkanı Erdoğan, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'u kabul etti
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Güney Afrika'nın Johannesburg kentindeki ikili temasları kapsamında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'u kabul etti.
