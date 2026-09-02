Erdoğan'dan ŞİÖ açıklaması: Batıya sırt çevirme değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün Kırgızistan'daki zirvesinden dönüşte, örgüte üyelikle ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin teşkilata üyelik perspektifinin batıya sırt çevirme anlamına asla gelmediği" ifadesini kullandı.Erdoğan, "Hedefimiz, 360 derecelik vizyonla kendi ağırlığımızı artırmaktır" dedi.Türkiye 2012 yılından bu yana ŞİÖ zirvelerine "diyalog ortağı" olarak katılıyor.Bu katılım özellikle NATO ve Avrupa Birliği (AB) çevrelerinde "eksen kayması" tartışmalarını beraberinde getirmişti.Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen zirvenin ilk gününde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.Bişkek'ten dönüşte uçakta bu görüşmeye ilişkin de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce barışla neticelenmesi bizim de Sayın Putin'in de beklentisidir "dedi.Erdoğan, Karadeniz'deki sivil deniz taşımacılığının güvenliğinin sağlanmasının önemli olduğunu söyledi. Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan tahıl krizinin "özellikle Afrika kıtasında yeniden baş gösterdiğini" söyleyen Erdoğan, "Sorun daha da büyümeden inisiyatif alınmasında fayda var" dedi.Erdoğan, uçakta gazetecilerin bölge ile ilgili sorularını da yanıtladı.Yunanistan yönetimine de seslenen Erdoğan, "Yunanistan, girdiği yanlış yoldan dönmeli, gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeli" dedi.Cumhurbaşkanı, "Türkiye'nin, kimsenin toprağında gözü yoktur ancak kimseye de haklarını çiğnetmez" dedi.Erdoğan çerçeve yasanın uygulanması için, "örgütün fiilen silah bırakması, tasfiyesi gerekir" dedi. "Milletin kardeşliğini zedeleyen, terörün geçmişte oluşturduğu fay hatlarını yeniden harekete geçirme riski olan yaklaşımları hoş göremeyiz" şeklinde konuştu.ŞİÖ nasıl kuruldu ve genişledi?ŞİÖ'nün temelleri, 1996'da Çin, Rusya, Kırgızistan, Tacikistan ve Kazakistan'ın sınır güvenliği ve silahsızlanma amacıyla kurduğu Şanghay Beşlisi ile atıldı.2001'de örgüt bugünkü adını aldı ve "terörizm, ayrılıkçılık ve köktencilikle mücadeleyi' temel hedef olarak belirledi. Aynı yıl Özbekistan tam üye oldu.Örgüt, 25 yılda dört yeni üye kabul ederek bugün 10 üyeli bir yapıya ulaştı: Hindistan ve Pakistan 2017'de, İran 2023'te, Belarus ise 2024'te katıldı.Afganistan ve Moğolistan "gözlemci" statüsünde; Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Suudi Arabistan, Mısır ve Katar dahil 15 ülke ise "diyalog ortağı" konumunda.