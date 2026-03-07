Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüştü

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar nedeniyle Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

İran, ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'nü hedef almasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kritik bir hamle geldi.

VELİAHT PRENSİ İLE GÖRÜŞTÜ

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede bölgedeki çatışmalar ve son gelişmeler ele alınırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan, her şeye rağmen diplomasiye fırsat verilmesi, sorunların diyalog yoluyla çözümü ve müzakerelere dönülmesi için görüşmeler yaptığını belirtti.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar nedeniyle Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Serhat Yılmaz
Haberler.com
