Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in İran saldırısına ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in İran saldırısına ilk tepki
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi: Erdoğan, "Saldırılar, uluslararası hukuku hiçe sayan apaçık bir provokasyondur. Netanyahu yönetimi pervasız, saldırgan ve hukuk tanımaz eylemleriyle bölgemizi ve tüm dünyayı felakete sürükleme gayretindedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılılarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: " İsrail, Gazze başta olmak üzere bölgemizi kana, gözyaşına ve istikrarsızlığa boğma stratejisini bu sabah itibarıyla çok tehlikeli bir aşamaya taşımıştır.

İsrail'in komşumuz İran'a düzenlediği saldırılar, uluslararası hukuku hiçe sayan apaçık bir provokasyondur.

İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı ve Gazze'ye yönelik insanlık dışı eylemler karşısında uluslararası baskıların arttığı bir dönemde yapılan bu saldırılar, İsrail'in kural tanımaz zihniyetini göstermektedir.

Netanyahu yönetimi pervasız, saldırgan ve hukuk tanımaz eylemleriyle bölgemizi ve tüm dünyayı felakete sürükleme gayretindedir.

Uluslararası toplum, küresel ve bölgesel istikrarı hedef alan İsrail haydutluğuna artık bir dur demelidir.

Netanyahu ve katliam şebekesinin tüm bölgemizi ateşe atan saldırılarının mutlaka önüne geçilmelidir.

Orta Doğu'da daha fazla kan, yıkım ve çatışma görmek istemediğimizi bugün bir kez daha ifade ediyoruz.

Türkiye olarak komşumuz İran'a yönelik düzenlenen menfur saldırıları lanetliyor; hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor; dost ve kardeş İran halkına taziyelerimizi iletiyoruz."

Ayrıntılar geliyor...

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

Aboooo

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Haber YorumlarıUğur Onur:

Sende ülkedeki anayasayı yok sayıyorsun.Be farkın var Binyaminden...??

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Haber YorumlarıCem Bozkurt:

Reis bir el atta duruma, okadar Ortadoğunun lideri diyoruz size.

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Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

İsrail'in takmıyor gülüyor sadece dünya lideri tayyareye

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Haber Yorumlarımetinmert06:

sayin reisim karismayalim yahu bize ne yesinler birbirlerini bubiran nükleer yaparsa bizi de tehdit eder yılanın başını ufakken keseceksin

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