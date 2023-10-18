Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'deki hastane katliamına tepki: Soykırım derecesine varan saldırının faillerini lanetliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki hastane katliamına sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk kez soykırım ibaresini kullanarak, "İnsanlığa karşı suç teşkil eden ve Gazze halkına yönelik soykırım derecesine varan bu saldırının faillerini lanetliyorum." ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca, "Türkiye olarak önce insani ateşkesin, sonrasında da kalıcı istikrarın tesisi için çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı.

Erdoğan, "Cidde'de yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı'nın İsrail'in artan zulmü karşısında İslam âleminin kararlılığını, Filistin halkıyla dayanışmasını ve Filistin davasına desteğini somut bir şekilde göstermesi bakımından takdirle karşılıyorum." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 7 Ekim'de başlayan İsrail'in Gazze saldırının ardından çözüm için yoğun çaba harcadıklarını ifade etti.

LİDERLERLE FİLİSTİN DİPLOMASİSİ

18 liderle diplomasi trafiği yürüttüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mısır makamlarıyla iş birliği içerisinde 3 uçak dolusu insani yardım malzemesini bölgeye ulaştırdık. 17 yıldır abluka altında yaşayan mazlum Gazze halkına yardım elimizi uzatmaya devam ediyoruz" dedi.

"BMGK SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMİYOR"

Filistin halkına yönelik yardımların kesilmesi ve Gazze halkının cezalandırılması adımlarına tepki gösteren Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin sorumluluğunu yerine getirmediğini söyledi. Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "İnsan hak ve hürriyetleri konusunda mangalda kül bırakmayan batılı ülkeler, ateşe körükle gitmek dışında hiçbir adım atmadı. Uluslararası medya organları taraflı ve ikiyüzlü yayınlarıyla âdeta insan kıyımını aklama yarışına girdi. 'Güvenli bölge' denilen alanlara göç eden masum insanların, sınır kapılarının, camilerin, okulların ve sivil yerleşim yerlerinin bombalanması son 12 günde şahit olduğumuz savaş suçlarından birkaçıdır.

"SALDIRININ FAİLLERİNİ LANETLİYORUM"

Dün, El Ehli Arab Hastanesi'ne yönelik menfur saldırıyla Gazze'deki katliam bir başka boyuta taşınmıştır. İnsanlığa karşı suç teşkil eden ve Gazze halkına yönelik soykırım derecesine varan bu saldırının faillerini lanetliyorum. Yüreklerimizi dağlayan dünkü katliamdan failler kadar 7 Ekim'den bu yana yaptıkları açıklamalarla ateşe benzin dökenler de sorumludur. İsrail bombardımanlarında şehit olan çoğu çocuk ve kadın 4 bin Gazzeli kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar niyaz ediyorum. Türkiye olarak önce insani ateşkesin, sonrasında da kalıcı istikrarın tesisi için çalışmayı sürdüreceğiz."