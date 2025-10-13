Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şarm El Şeyh'te Başbakan Starmer ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şarm El Şeyh'te Başbakan Starmer ile Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın Şarm El Şeyh şehrinde düzenlenen Barış Zirvesi kapsamında Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi. Zirvede bölgesel barış ve iş birliği konularının ele alındığı, iki liderin görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın Şarm El Şeyh şehrinde düzenlenen Barış Zirvesi kapsamında Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto

İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto
Aras Bulut İynemli'den dudak uçuklatan yatırım

Ünlü oyuncunun servetini nereye harcadığı ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.