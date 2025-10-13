Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şarm El Şeyh'te Başbakan Starmer ile Görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın Şarm El Şeyh şehrinde düzenlenen Barış Zirvesi kapsamında Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi. Zirvede bölgesel barış ve iş birliği konularının ele alındığı, iki liderin görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın Şarm El Şeyh şehrinde düzenlenen Barış Zirvesi kapsamında Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya