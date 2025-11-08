Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, '8 Kasım Zafer Günü' dolayısıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen tören kapsamında, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü.

Bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındığı görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

