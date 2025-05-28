Erdoğan, Azerbaycan Bağımsızlık Günü dolayısıyla Azerbaycan'da

Erdoğan, Azerbaycan Bağımsızlık Günü dolayısıyla Azerbaycan'da
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 'Azerbaycan Bağımsızlık Günü' dolayısıyla gittiği Azerbaycan'da, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ' Azerbaycan Bağımsızlık Günü' dolayısıyla gittiği Azerbaycan'da, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılışının ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baş başa görüştü. Erdoğan daha sonra Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Aliyev ile üçlü görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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