Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de Suriye lideri Şara ile görüştü
Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu için ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Newyork'ta Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi.
ERDOĞAN TEMASLARINI SÜRDÜRÜYOR
Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak için geldiği ABD'nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor.
MİT BAŞKANI KALIN DA KATILDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü. Görüşmede, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.
Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Dünya