Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD'li üst düzey yetkiliyi ağırladı

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Vekili John Bass ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

"SURİYE'DEKİ SON GELİŞMELERİ ELE ALDIK"

Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki görüşme sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. "Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeleri, geçiş sürecini ve terör örgütleriyle ortak mücadele konularını ele aldık" diyen Kılıç, "Aynı zamanda, başta elektrik ve konut ihtiyacı olmak üzere Suriye'nin yeniden inşası hususunda neler yapılabileceğine dair değerlendirmelerde bulunduk" ifadelerini kullandı.