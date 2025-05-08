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Columbia Üniversitesi'nde Filistin Destekli Protesto: 70 Gözaltı

Columbia Üniversitesi'nde Filistin Destekli Protesto: 70 Gözaltı
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ABD'deki Columbia Üniversitesi'nde düzenlenen Filistin'e destek eylemi, okul yönetiminin polis çağırmasının ardından 70 protestocunun gözaltına alınmasıyla sonuçlandı.

ABD'deki Columbia Üniversitesi'nde Filistin'e destek eylemi düzenleyen protestocular, okul yönetiminin polis çağırmasının ardından gözaltına alındı.

ABD'de Columbia Üniversitesi'neki Butler Kütüphanesi'nde Filistin'e destek gösterisi düzenleyen onlarca protestocunun gözaltına alındığı bildirildi. Columbia Üniversitesi'nde çok sayıda öğrenci, Butler Kütüphanesi'nde büyük bir gösteri düzenledi. Kütüphanede bir araya gelen öğrenciler, Filistin lehine sloganlar atarken, okul yönetimi New York polisini okula davet etti. Üniversiteye gelen New York polisi 70 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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