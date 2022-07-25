Çok katlı otoparkın çatısında 40 derece sıcaklık altında cinsel ilişkiye girdiler - Haberler

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Çok katlı otoparkın çatısında 40 derece sıcaklık altında cinsel ilişkiye girdiler

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Tarihin en yüksek hava sıcaklıklarının yaşandığı İngiltere'de Birmingham Şehir Merkezi'ndeki bir çok katlı otoparkın çatısında cinsel ilişkiye giren çift, çevredekiler tarafından kaydedildi. Çiftin umursamazlıkları pes dedirtti.

İngiltere'de son haftalarda tarihin en sıcak günler yaşanırken, ülkeden daha da ilginç haberler gelmeye devam ediyor. Birmingham Şehir Merkezi'ndeki Snow Hill istasyonunun yakınındaki belediyeye ait çok katlı otoparkın çatısında cinsel ilişkiye giren bir çift, çevredekilerin kamerasına yakalandı.

SICAKLIK 40 DERECE CİVARINDAYDI

İngiliz basını, çiftin çatıda yakalandığı sırada ülkedeki hava sıcaklıklarının 38 ila 40 derece arasında gidip geldiğini yazdı. Çiftin görüntüleri sosyal medyada da paylaşılırken, söz konusu anlara dünyanın her yerinden binlerce yorum geldi. Bazı kullanıcılar, çiftin hareketinin toplumsal ahlaka aykırı olduğunu savundu.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Cinsellik Dünya Haberler

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