Bakan Işıkhan, 'Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması 6'ncı Küresel Konferansı'na katıldı

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Fas'ın Marakeş kentinde 'Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması 6'ncı Küresel Konferansı'na katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması 6'ncı Küresel Konferansı için bulunduğumuz Fas'ın Marakeş şehrinde, katılımcı ülkelerin temsilcilerine ülkemizin bu alanda yürüttüğü etkin mücadeleyi paylaştık. 'Çocuk İşçiliğiyle Mücadelede Sosyal Koruma Kapsamının Genişletilmesi ve Kayıtlılığa Geçiş: İyi Uygulamalar ve Yenilikçi Yaklaşımlar' konulu panelde; çocuk işçiliğinin kalıcı biçimde ortadan kaldırılması, kayıtlı, güvenceli ve insana yakışır işlerin yaygınlaştırılması için politikalarımızı ve uygulamalarımızı aktardık. Kayıt dışı istihdamla mücadelede 2002 yılından bugüne inşa ettiğimiz kurumsal yapımızı daha da güçlendireceğiz. Geleceğimiz olan çocuklarımızı korumak için küresel alanda da politikaların oluşturulmasını katkı sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.